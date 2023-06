Cortesia a gentilezza come sempre, a Bellaria, per il gruppo anziani di Valdengo

Anche quest’anno si è svolto il soggiorno marino per il gruppo di anziani di Valdengo presso l’Hotel Ambasciatori a Bellaria – Igea Marina che si è svolto dal 3 al 17 giugno.

Hanno partecipato al soggiorno anche residenti dei comuni limitrofi che hanno confermato la buona ospitalità e ottima compagnia. Malgrado il periodo difficile che i Romagnoli stanno ancora vivendo a causa dell’alluvione, si è stati come sempre accolti con cortesia e gentilezza. Un ringraziamento va al Sig. Angelo Bonfante che da 15 anni accompagna il gruppo ai soggiorni marini.

Per il prossimo anno i partecipanti hanno richiesto di voler soggiornare nuovamente presso l’Hotel Ambasciatori vista la buona accoglienza e l’ottimo menu durante i 15 giorni di vacanza, come già in passato organizzato dall’agenzia Travel Friend Srl di Vicenza.