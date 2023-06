“Amare la Montagna”: i ragazzi dell'Itis tornano al lavoro sui sentieri a fianco al CAI. FOTO

E’ partita la nona edizione del progetto “Amare la Montagna” in collaborazione con il Cai.

All’appello martedì mattina erano presenti 23 allievi, di cui 12 alla prima esperienza.

Partiti da Oropa, piazzale Busancano, abbiamo percorso il sentiero D11 del Lago delle Bose, il primo tratto tagliando per il bosco e cominciando a rinfrescare tutta la segnaletica. Mantenendo la sinistra abbiamo poi intrapreso il sentiero D12, oltrepassando Cascina Trucco, fino a Cascina Giassit. Dopo la pausa per il pranzo il gruppo si è diviso in due sottogruppi. Il primo ha proseguito sul D2 fino a Cascina Mora per poi rientrare dal D33, passando dal Laghetto della Mora; il secondo invece ha fatto rientro sul D2 fino ad incrociare il D34. Camminando a mezza costa, attraversando alcuni pascoli, pulendo e segnando, si è scesi passando per la baita Fenereccio (traduzione di “Fieno povero”) per raggiungere il Tracciolino, zona trattoria del Macellaio.

I ragazzi hanno lavorato con tantissima energia, tra cesoie, forbicioni e spazzole di ferro; le ragazze hanno pitturato con le classiche vernici bianche e rosse. Una coppia di veterane ha insegnato a due nuove leve il segreto per stendere la vernice senza farla colare, bensì “punzonando” la pietra. Insomma anche questa prima giornata si è conclusa in modo positivo; ragazzi, professori e volontari cai si sono dati appuntamento a martedì prossimo, tenendo le dita incrociate per un meteo favorevole.