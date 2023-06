Il “treno della solidarietà” è partito a Biella, curati i primi pazienti degli ambulatori sociali

E’ partita con il piede giusto l’attività dell’ Ambulatorio di oculistica e odontoiatria sociale di Biella, che hanno sede presso l’Istituto Belletti Bona, e che permettono anche ai meno abbienti, che non possono permettersi visite private o lunghe attese, di poter prevenire e curare le patologie odontoiatriche e a carico degli occhi, anche in ottica di una maggior prevenzione e, di conseguenza, minori costi futuri per la collettività.

I criteri per poter accedere al servizio sono molto selettivi: è rivolto esclusivamente a residenti in Biella che hanno difficoltà a fare visite privatamente. Si va dall'Isee a tanti altri fattori che indicano la necessità di ricorrere a questo ambulatorio. Al momento si sono registrate 12 prenotazioni, per il servizio di odontoiatria e 17 per quello di oculistica. Il primo paziente che ha usufruito delle cure dentistiche è stato visitato mercoledì, mentre giovedì è stata la volta della prima visita oculistica.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore regionale alla Famiglia, Chiara Caucino, fautrice dell’iniziativa: «E’ davvero appagante - spiega - vedere realizzarsi concretamente il grande lavoro che abbiamo fatto per arrivare a questo risultato. Sono sempre più convita dell’importanza dell’inclusione sociale come mezzo per aumentare il benessere dei cittadini più fragili, eliminare il degrado e, di conseguenza, i fenomeni di devianza sociale. Per essere all’inizio le adesioni sono già parecchie e sono convinta che aumenteranno sensibilmente nel tempo, man mano che gli utenti aventi diritto prenderanno confidenza con gli strumenti di prenotazione. Un ringraziamento a tutti coloro che mettono a disposizione il loro tempo e la loro professionalità a favore dei più deboli».

Spiega l’assessore Comunale ai Servizi Sociali, Isabella Scaramuzzi: «L’accesso all’ambulatorio odontoiatrico ed allo studio oculistico è rivolto esclusivamente ai residenti biellesi previo accordo con la Diocesi di Biella - Caritas Diocesana rivolgendosi al numero 015-22721, int.233, oppure presso i Servizi Sociali del Comune, contattando lo 015-3507854 o, in alternativa lo 015-3507861. Altro Ente di accesso è la società San Vincenzo de’ Paoli, Consiglio Centrale di Biella Odv, contattabile al 339-7779793».