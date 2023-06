Guardia di Finanza, un anno di attività “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese

Nella giornata di oggi, in occasione della celebrazione del 249° anniversario di fondazione della Guardia di Finanza (leggi Anche Biella celebra 249° anniversario), il Comando provinciale di Biella ha diffuso i dati dell'attività nell'ultimo anno.

Negli ultimi 12 mesi i Reparti dipendenti dal Comando Provinciale di Biella hanno portato a termine oltre 1500 indagini delegate dalla magistratura ordinaria e contabile in tutti gli ambiti della propria missione istituzionale per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese, destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Nel settore dei falsi crediti di imposta sono state condotte 55 indagini che hanno consentito di accertare frodi per oltre 1,2 milioni di euro con il deferimento alla competente autorità giudiziaria di 57 persone fisiche per reati tributari (frode fiscale, emissione o utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, occultamento/distruzione di documenti contabili). Nell’ambito del controllo economico del territorio sono stati condotti 950 interventi in materia di controlli strumentali con n. 132 interventi irregolari. Il valore dei sequestri patrimoniali per reati in materia di imposte dirette e IVA ammonta a 197 mila Euro, mentre sono al vaglio dell’Autorità Giudiziaria richieste di sequestro per poco meno di 79 milioni di euro. Sul fronte della lotta all’evasione fiscale internazionale sono stati individuati 15 casi riconducibili a stabili organizzazioni occulte ed estero-vestizioni della residenza fiscale. Trentacinque sono gli evasori totali individuati (soggetti completamente inadempienti agli obblighi di presentazione delle dichiarazioni annuali).

Nel contrasto al lavoro nero sono stati effettuati poco meno di 100 interventi che hanno consentito di individuare 73 lavoratori non in regola e/o in nero mentre sono stati elevati verbali di contestazione per varie irregolarità a 25 datori di lavoro che hanno utilizzato manodopera in nero e/o irregolare. 20 gli interventi eseguiti in materia di accise che hanno portato ad accertare evasione di tributi per quasi 2 milioni e 300 mila euro. L’attività dei militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo di Biella, attraverso controlli di natura amministrativa svolti in forma autonoma o in maniera congiunta nel più ampio quadro dei “piani coordinati di intervento”, anche in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha consentito di controllare 15 esercizi al cui interno erano installati apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento.

In questo settore operativo la Guardia di Finanza ha dedicato una particolare attenzione agli illeciti conseguenti alle condotte che, mettendo a rischio la legalità e la trasparenza che devono connotare l’azione della Pubblica amministrazione, pregiudicano la corretta allocazione delle risorse, favorendo sprechi, truffe, malversazioni e indebite percezioni. Sono stati effettuati 170 interventi a tutela dei principali flussi di spesa, dagli appalti agli incentivi alle imprese, dalla spesa sanitaria alle erogazioni a carico del sistema previdenziale. In materia di prevenzione di irregolarità e frodi ai danni del PNRR sono stati eseguiti 9 interventi con la constatazione di circa 127 mila Euro di crediti inesistenti o non spettanti. Tra i controlli in materia di prestazioni sociali agevolate, il Corpo ha realizzato uno specifico dispositivo operativo volto al contrasto dei fenomeni di illecita apprensione del “reddito di cittadinanza”. Gli interventi svolti in quest’ultimo ambito sono stati indirizzati, in maniera puntuale e selettiva, nei confronti delle posizioni connotate da concreti elementi di rischio. Nel corso dei controlli sono stati accertati 87 casi di irregolarità segnalate agli Enti competenti per il recupero delle somme indebitamente percepite (poco meno di un milione di euro). Segnalato alla Magistratura contabile 1 soggetto e danni erariali per quasi 25 mila euro.

In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 25 interventi, che hanno portato alla verbalizzazione di 38 soggetti. Le indagini di polizia giudiziaria nel settore si sono sviluppate attraverso l’approfondimento di 166 Segnalazioni di operazioni sospette (informazioni segnalate dai soggetti a ciò obbligati - professionisti, intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria - veri e propri “campanelli d’allarme” che, opportunamente filtrati dalla Banca d’Italia, vengono successivamente approfonditi dagli organi preposti). Sono stati conclusi, inoltre, 6 accertamenti patrimoniali nei confronti di soggetti gravati da precedenti penali che hanno portato alla richiesta di sequestro per un totale di 118 mila Euro per beni o altre utilità di cui il soggetto non ha potuto giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere stato titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Sul fronte della tutela della legalità dei mercati dall’invasione di prodotti falsi, di provenienza incerta o non sicuri per i consumatori, sono stati effettuati 24 interventi che hanno portato al sequestro di oltre 250.000 articoli di prodotti sia contraffatti sia per violazione artt. 6, 7 e 9 del D.L. 206/2005 (codice del consumo). Nell’attività di contrasto al falso monetario sono stati effettuati 12 interventi che hanno portato al sequestro di banconote false per un totale di 5.520 euro e la denuncia all’A.G. di 12 soggetti. Nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti le fiamme gialle biellesi hanno portato a termine 11 operazioni nel corso delle quali sono stati deferiti alla magistratura 12 responsabili, due dei quali tratti in arresto, e sono state sottoposte a sequestro sostanze stupefacenti di vario genere e natura (hashish, marijuana, cocaina ed eroina) per oltre 3 chilogrammi.

Il “controllo economico del territorio” è garantito dai Reparti del Corpo anche grazie alle richieste di intervento che giungono al numero di pubblica utilità “117”. Tale servizio trova le sue premesse nella necessità di corrispondere alle istanze di sicurezza economico-finanziaria manifestate con sempre maggiore diffusione dalla collettività. Sul sito internet www.gdf.gov.it è attiva una specifica sezione “117”, attraverso la quale è possibile compilare, stampare e presentare ai Reparti territoriali segnalazioni, denunce e richieste, di semplice compilazione. Sono state impiegate oltre 2.000 pattuglie nello specifico servizio, che hanno eseguito controlli su 1.238 autovetture e sui rispettivi 1.405 occupanti.