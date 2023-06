Anche a Biella la celebrazione del 249° anniversario della Guardia di Finanza, FOTO e VIDEO

Anche a Biella nella mattina di oggi venerdì 23 giugno, alla presenza del Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia On. Andrea Del Mastro Delle Vedove e del Prefetto della provincia di Biella, S.E. Silvana d' Agostino, con la partecipazione di numerosi familiari dei militari in servizio ed in congedo, è stato celebrato nella Caserma "Finanziere M.A. V.M. Rinaldo Mussini" di Biella il 249 Anniversario della fondazione della Guardia di Finanza.

Dopo gli onori di rito al Comandante Provinciale Col. t.SFP Cesare Maragoni, la cerimonia si è aperta con l'alzabandiera seguita dalla lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica e dell'Ordine del Giorno Speciale del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro.

Successivamente ha preso la parola i Comandante Provinciale che dopo aver rivolto un sincero ringraziamento alle Autorità intervenute e a tutti i finanzieri biellesi per il costante impegno, la professionalità e lo spirito di servizio che li hanno caratterizzati nel del delicato compito di polizia economico- finanziaria svolto a tutela della collettività