TeamVolley, la prima conferma è Alessia Diego

Dopo gli addii, è arrivato il momento delle conferme. Il primo tassello del TeamVolley per la stagione 2023/24 – la seconda consecutiva in Serie B2 – è il capitano, Alessia Diego.

Un annuncio prevedibile, dato che qualche settimana fa la schiacciatrice (classe 1998) era già stata ufficializzata come parte dello staff tecnico biancoblu. Il primo saluto è da parte del direttore sportivo, Marco Motto: «Siamo contentissimi che sia stata confermata con noi. Lei è il nostro capitano, una ragazza che conta tanto sia sotto l’aspetto agonistico che umano. Nella passata stagione, ha dato un contributo importante alla crescita delle compagne per il raggiungimento dei loro obiettivi. Si tratta di una giocatrice in cui crediamo e che lavora molto in palestra. Un dettaglio che al TeamVolley è fondamentale. Quest’anno farà ancora meglio, ne siamo certi. La scorsa estate veniva da un periodo in cui non aveva trovato molto spazio in campo, c’era da ricostruire il suo ritmo-partita. Nella prossima stagione, non ci sarà questa problematica, quindi crediamo che possa crescere e supportare il nuovo gruppo della Serie B2 a migliorarsi a sua volta».

Alessia Diego a Lessona è cresciuta e si è formata, fino ad arrivare alla Serie C. Una successiva esperienza - altalenante ma formativa - a Chiavazza le ha permesso di ritornare a casa con la consapevolezza delle difficoltà e del livello tecnico che un campionato di Serie B comporta. Ai gradi di capitano, per lei si aggiungono le responsabilità da allenatrice nelle categorie Under13, Under12 e nel minivolley. Insomma, un pilastro importante della società; non male, a soli 25 anni.

«Sicuramente sono contenta di affrontare questa seconda stagione in Serie B2 con il TeamVolley – afferma Alessia - sarà l’ottava in questa società per me. Un mio obiettivo personale sarà quello di migliorarmi ancora rispetto all’anno scorso, ci sono ancora alcune cose su cui devo lavorare. Sono sicura che con l’aiuto dello staff tecnico che ci supporta, riuscirò a perfezionarmi. Come squadra, dobbiamo alzare l’asticella rispetto al risultato dell’anno scorso, magari puntando ad una salvezza un po’ meno difficile e tortuosa, da raggiungere prima delle ultime giornate. La squadra è praticamente rivoluzionata, ci sarà un ricambio abbastanza importante. Mi dispiace non poter lavorare più con alcune mie ex compagne, ma sono sicura che i nuovi acquisti daranno il loro contributo nel migliore dei modi. Possiamo toglierci qualche soddisfazione anche in questo campionato. Le parole d’ordine? Sempre le solite: sacrificio e lavoro».