RallyLANA, da oggi al via le iscrizioni

Un mese al RallyLANA, l’attesa cresce e dalla giornata odierna salirà ancora di più, con l’apertura delle iscrizioni, periodo che si allungherà fino a mercoledì 12 luglio.

Quella di quest’anno sarà la 36^ edizione della gara, la settima organizzata dalla rallyLANA.ALIVE a.s.d. in joint la New Turbomark che curerà gli aspetti tecnico-sportivi, una storia che continua appassionante, forte di una tradizione sportiva unica e avvalorata da un’impronta moderna.

Si correrà di nuovo con la validità “tricolore”, quella del Campionato Italiano Rally Asfalto (CIRA) – del quale sarà il quarto appuntamento, metà stagione. La gara sarà valevole anche per la Coppa ACI Sport di Zona 1 – di cui sarà il quinto atto e con il massimo coefficiente di 1,5 oltre che per il Campionato Piemonte Val d’Aosta. Vi saranno poi le validità per il Michelin Trofeo Italia, Pirelli Accademia, Suzuki Rally Cup e per la serie R-Italian Trophy.

UN PERCORSO DAI CARATTERI FORTI

Il rally che scatterà venerdì 21 luglio alle ore 21,01 da Piazza Duomo offrirà immediatamente momenti adrenalinici, sulla scorta della passata edizione, tornando a riproporre la lunga prova “Città di Biella”, una delle più lunghe del Campionato, ventitré chilometri di sfida con il fascino dell’oscurità. Come ai tempi “eroici” delle corse su strada.

Il programma prevede poi il riordinamento notturno in Piazza Martiri della Libertà in Biella e la ripresa della “ostilità” l’indomani, sabato 22 luglio, con le restanti sei prove speciali, tre da ripetere due volte. Sono strade che hanno un retrogusto forte, sfide di spessore tecnico e sportivo come poche altre. La bandiera a scacchi sventolerà a partire dalle ore 17,00, sempre in Piazza Duomo a Biella. In totale la distanza competitiva del rally, sulle sette “piesse” è di 94,150 chilometri a fronte dell’intero tracciato che ne misura 300,200.

Intanto, prosegue la preparazione del rally i cui dettagli si possono trovare sul sito web ufficiale all’indirizzo https://www.rally-lana.it/ e coinvolgeranno sia la parte sportiva che quella di contorno.