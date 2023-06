I colori di Valdigne Triathlon brillano in tantissimi campi gara FOTO

A Bardolino (VR) sabato 17 giugno si è disputato lo storico e molto partecipato evento del Triathlon Internazionale di Bardolino su distanza Olimpica. Per gli atleti verde-turchese-oro grande gara del casalese Edoardo Mazzucco che con una run finale tra i migliori conquista il 16° posto assoluto l’oro degli S1, per il giovane atleta ancora un’altra performance positiva dopo la vittoria assoluta nel Triathlon di Viverone.

Bella e sfortunata gara del biellese Marco Schiapparelli che, a causa di una caduta in bike, costata alcuni minuti (mezzo parzialmente KO…) ha perso un quasi certo podio tra gli M2 conquistando peraltro un ottima nona posizione nella categoria. Una rabbiosa run finale gli ha permesso comunque di recuperare diverse posizioni.

A Ronco Scrivia (GE) si è disputata la Tappa del Campionato Giovanile Piemonte e VdA con l’organizzazione di Airone Triathlon. Tra le YA doppietta verde-turchese-oro con l’oro della bravissima arquatese Erica Pordenon e l’argento della ligure Ginevra Sclavo. Tra gli YA bronzo di Lorenzo Strazzari con un bella gara e sesto posto per Lorenzo Gatti.

Nelle categorie dei Giovanissimi, ancora un podio con un argento tra gli Esordienti di Marco Turbiglio, bronzo per il sempre positivo Pietro Ciccarelli tra i Ragazzi, belle “race” tra le Ragazze per Chiara Gai (6°) e Giada Sclavo (17°).

Sempre sabato 17 giugno a Kitzbuhel (AU) si è disputata l’European Cup, dove la padovana Francesca Crestani ha conquistato un ottimo 18° posto con una seconda e terza frazione eccellenti. In Francia ha disputato la tappa del Gran Prix francese in un contesto tecnico molto elevato la lecchese Carlotta Bonacina che ha conquistato un buon 24° posto.

A Cesate, domenica 18 giugno, si è disputato in occasione della manifestazione Sport in Festa il Duathlon Sprint, vittoria assoluta per la nostra “Regina dei Duathlon” Marinella Sciuccati che ha dominato la prova femminile. Sempre Domenica, a Mignano (PC), con la perfetta organizzazione di Piacenza Triathlon di Stefano Bettini, si è disputato il Triathlon Sprint.

Grandi soddisfazioni tra gli YB con l’oro di Filippo Gai e l’argento di Filippo Col, tra gli Junior un altro podio di categoria con il bronzo di Enea Demarchi. Tra gli Age Group ancora due splendidi podi! Oro per il milanese Marco Garavaglia (in grande condizione atletica) tra gli M1 e bronzo per il solido varesino Dario Nitti tra gli M3.

Anche al di là delle Alpi splendono i colori di Valdigne Triathlon nel molto partecipato Triathlon Sprint du Mont Blanc, argento tra gli S4 e 29° posizione assoluta per l’aostano Fabio Conti che conferma un netto miglioramento di risultati nelle ultime gare.

Ora gli atleti di Valdigne Triathlon sono attesi ai prossimi appuntamenti italiani e alla gara “clou” del Campionato Italiano Assoluto e U23 di Triathlon Olimpico e Campionato Italiano Age Group di Olimpico No Draft ad Alba Adriatica.