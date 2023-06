Biella, temporanea sospensione della circolazione per il Rally Lana Storico

Venerdì 23 e sabato 24 giugno, in occasione della manifestazione denominata “12° Rally Lana Storico” sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la temporanea sospensione della circolazione veicolare, eccetto veicoli autorizzati al seguito della manifestazione, nelle seguenti aree e periodi: Piazzale del Centro Commerciale “Gli Orsi”, parte est, tra le vie M. Martini, G.A. Daolio, Gaber, Buscaglione, De Andrè (comprese), nel settore di parcheggio numerato dal D1 al D4 e nel settore di parcheggio numerato dal D5 al D13, area compresa tra il Palazzetto dello Sport, il Mercato Coperto e il Centro Commerciale, dalle ore 21,00 di giovedì 22 giugno alle ore 24,00 di sabato 24 giugno 2023; Viale Mia Martini, da via Santa Barbara a via Daolio, zona adiacente il mercato ortofrutticolo di Biella, dalle ore 14,00 alle ore 22,30 di sabato 24 giugno 2023; Piazza Cerruti (area sterrata e parziale area asfaltata) dalle ore 8,00 alle ore 22.00 di venerdì 23 giugno 2023.