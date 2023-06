ASD Free Bike Trivero, a Valdilana si conclude la “Sopranissima“

Una domenica soleggiata, finalmente calda e la Free bike Trivero con grande maestria, ha organizzato la 12a edizione della Sopranissima (domenica 18 giungo), al rifugio la sella, di Valdilana Baltigati. Con l'aiuto del Comitato Rifugio La Sella, gli Alpini di Ponzone, con il patrocinio del comune di Valdilana, sono riusciti ad ottenere un enorme elogio da tutti i concorrenti, per l'ottima organizzazione degna di un campionato Italiano… Chissà che nel 2024 non venga assegnato il campionato di MTB Csain, proprio alla Free Bike Trivero! Staremo a vedere. Ma torniamo alla gara: un percorso asciutto e mai pericoloso ma molto divertente e accorciato a causa di un tratto compromesso dal maltempo dei giorni passati.

Un elogio ai ragazzi della FBT, ai volontari, che si sono impegnati a renderlo pulito, in sicurezza e ben segnalato. Un ringraziamento a Davide Bongiovanni, sempre presente come apripista e a Marco per le riprese con il drone.

Vincono, rispettivamente, le squadre: ASD Velo Valsesia, ASD Loris Bike Time, ASD Free Bike Trivero.

Un grande ristoro finale con un’anguria squisita ed ecco i primi assoluti del percorso lungo: Rossi Christian, Spano' Simone, Agostinone Domenico.

Vincitori del giro corto: Cerruto Carmelo, Bollo Roberto, Cottin Corrado.

Grande soddisfazione per la Free Bike Trivero per il secondo posizionamento di Bollo Roberto, in categoria M6 e del terzo posto, di Cerruti But Gabriele, in categoria M7.

Un grande Grazie tutti, senza dimenticare l'ambulanza e la dottoressa, che senza di loro non sarebbe stato possibile far partire la gara.