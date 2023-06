170 gli iscritti alla Bertamelina a Chiavazza alla Festa di San Quirico, FOTO e VIDEO

Grandi e piccini, sportivi e non sportivi, Chiavazzesi ma non solo, sono 170 gli iscritti alla Bertamelina oggi giovedì 22 giugno a Biella Chiavazza, l'evento sportivo podistico inserito nel programma della Festa di San Quirico del quartiere.

I corridori sono partiti alle 19:30 davanti al Teatro di via Firenze 3 e seguiranno il percorso da Chiavazza fino a Pavignano attraverso quella che si chiama appunto la “Bertamelina”, per poi salire ancora e scendere attraverso i boschi sulla strada per Ronco. Dopo 6 km torneranno all’arrivo di via Firenze e per chi vorrà ci saranno ancora cena e danze.

Domani a Chiavazza la festa di San Quirico prosegue con il concerto della Fanfara della Valle Elvo in piazza XXV Arile alle 21.