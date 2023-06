12° Lana Storico, Biella Corse con 8 equipaggi e 4 navigatori, FOTO

Sono otto gli equipaggi Biella Corse al via della 12° edizione del Lana Storico, Rally Storico, Regolarità a Media e Regolarità Sport che si corre questo fine settimana (23 e 24 giugno 2023) a Biella. Sette correranno nel Rally, uno nella Regolarità Sport. A loro sono da aggiungere quattro navigatori che saranno in gara a fianco di piloti di altra scuderia: tre nel Rally e uno nel Trofeo A 112.

Rally Lana Storico

Con il numero 4, i primi “Biella Corse” a prendere il via saranno Davide Negri e Roberto Coppa (già vincitori delle edizioni 2012 e 2013 e secondi assoluti in quelle del 2014, 2015 e 2016) con una Lancia Delta Integrale 16V (gruppo 4, categoria J2A, classe >2000). Poi, con il numero 18 entreranno in gara Jordan Corinaldesi e Alberto Veronese, anche loro con una Lancia Delta Integrale 16V (gruppo 4, categoria J2A, classe >2000). Quindi, con il numero 36, partiranno Pierangelo Tasinato e Andrea Bagatello, con un’altra Lancia Delta Integrale 16V (gruppo 4, categoria J2A, classe >2000).

“E’ chiaro che, con macchine ed equipaggi così, cercheremo di “dire la nostra” anche dal punto di vista della classifica assoluta” commenta il “Team Manager” di Biella Corse, Alby Negri; “ma sono convinto che arriveranno soddisfazione anche da tutte le altre categorie!”

Scorrendo l’elenco iscritti, il successivo equipaggio Biella Corse al via sarà composto da Ermanno Caporale e Giada Prione, che gareggeranno con la Opel Kadett GSI 16V (gruppo 4, categoria J2A, classe 2000) numero 55. Poi, con il numero 90, partiranno Gualtiero Frassati e Alessandro Mattioda, in gara con la consueta Simca Rally 2 (gruppo 2, categoria H1 2/CT, classe 1600); con il 105, Andrea Bellon e Barbara Albertone, su Autobianchi A 112 Abarth (gruppo 3, categoria I 2/CT, classe 1150); e ancora, con il 108, Alberto Secco e Roberta Steffani, su Fiat 127 (gruppo 3, categoria I 2/CT, classe 1150). “A questo proposito, a nome di tutta la Scuderia, voglio augurare a Corrado Guelpa di rimettersi presto” aggiunge Alby Negri; “avrebbe dovuto fare la gara con Alberto Secco, ci teneva tantissimo, ma un incidente stradale lo ha fermato questa mattina. Forza Corrado, ti vogliamo presto di nuovo con noi!”.

Per quanto riguarda i navigatori, Biella Corse avrà al via Veronica Gaioni, in gara con il canavesano Claudio Ferron sulla Opel Kadett GT/E (gruppo 3, categoria I 2/CT, classe 2000) numero 32; l’instancabile Luca Pieri, nuovamente con Paolo Pastrone con la Opel Kadett GT/E (gruppo 3, categoria I 2/CT, classe 2000) numero 33; Ilvo Rosso, che sarà a fianco di Gianluca Bizzini sull’ Opel Kadett GSI 16V (gruppo 4, categoria J2A, classe 2000) numero 56; e Tiziano Pieri che, nel Trofeo A 112, affiancherà il pilota Filippo Fiora sull’ Autobianchi A 112 Abarth (gruppo 3, categoria I 2/CT, classe 1150) numero 205.

Regolarità Sport Lana Storico

Per quanto riguarda la Regolarità Sport, va segnalata la presenza dell’equipaggio Biella Corse David De Faveri e Marco Blotto che, con il 302, gareggeranno con la loro “inossidabile” Peugeot 205 Rallye (divisione 9). “David e Marco sono un equipaggio esperto” conclude Alby Negri “ci aspettiamo qualche soddisfazione anche da loro!”.