Barbierato, Pd Cossato: "Asl Biella: mancanza di risorse pesa e le criticità continuano a mordere"

Riceviamo e pubblichiamo:



"Abbiamo portato all'attenzione del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo, della Dott.ssa Bragante e del resto della dirigenza Asl una serie di criticità che ci sono state segnalate.

Liste d'attesa che dai tempi pre-covid si sono dilatate di molto, carenza del personale medico, pronto soccorso congestionato, criticità per quanto riguarda il convenzionamento nelle RSA, possibilità da cogliere per riorganizzare e potenziale i servizi territoriali e di prossimità anche attingendo al PNRR.

Per non parlare, restando al contesto specifico cittadino, dello stabile che ospitava il centro dialisi in via Fecia di Cossato e che ora è vuoto e senza scopo.

Quali servizi e/o compensazioni ha pensato e implementato Asl al riguardo, oltre al fatto che l'utenza è stata portata sull'Ospedale di Ponderano?

Se davvero si vuole puntare su territorialità e domiciliarità, a che punto siamo?

Asl, senza nascondere le criticità, ha specificato che sta comunque investendo sul territorio anche con fondi PNRR sulle case di comunità di Cossato e Valdilana, e che punta a tornare a tempistiche sulle liste d'attesa almeno "pre covid". Sulla questione RSA, ha ribadito la scelta strategica di potenziale i servizi domiciliari, pur non negando che i posti accreditati siano pochi. Sulla carenza di personale medico, la maggior criticità ammessa. Si fatica a trovare personale, specialmente in alcuni reparti e specializzazioni. Sulle liste d'attesa Asl intende svolgere per il prossimo anno un audit, un monitoraggio ancor più approfondito rispetto a quello che, affermano, già viene regolarmente svolto. Per il 2023 lo stanziamento dedicato al problema riduzione liste d'attesa è di 700.000 euro. Asl ammette tuttavia, che a volte nella scarsità di risorse sia necessario effettuare delle scelte secondo scale di priorità. Anche nelle urgenze.

Sulla territorialità, ci è stato spiegato che sono attivi progetti e iniziative sulla prevenzione, sui corretti stilo di vita, perché è anche così che si può, con la prevenzione, garantire un servizio migliore e meno congestionato. In questo momento nell'ambito cossatese non c'è carenza di personale di medicina generale e di base. Si è puntato su un ambulatorio pediatrico ad accesso diretto il sabato mattina (a turno tra Cossato e Biella). Si è potenziato il servizio di presa in carico degli over 65 sulla cura domiciliare. Si sta implementando un servizio territoriale di telemedicina.

Sta di fatto che, pur apprezzando il lavoro e gli sforzi di ASL BI, e in particolare della Dott.ssa Bragante sul territorio, le voci di ulteriori tagli si rincorrono, e i problemi restano sul tavolo. L'ex centro dialisi non è una priorità al momento.

Le liste d'attesa restano critiche, e la tendenza di chi può permetterselo a rivolgersi ai privati è più che mai visibile... mentre il divario tra chi può e chi non può permetterselo cresce.

In conclusione, pur lodando l'impegno dei tanti e tante operatori/operatrici, la mancanza di risorse pesa e le criticità continuano a mordere, tanto che le prospettive sono ancora poco chiare.

Forse anche promuovere maggiormente le tante strategie e progettualità presenti potrebbe aiutare.

In consiglio comunale, in ogni caso, discuteremo la mozione che abbiamo presentato.