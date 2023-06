Savoi Ponteggi: Non solo ponteggi, ma anche noleggio di macchinari e mezzi da cantiere

Il gruppo biellese Savoi, oltre ad essere impegnato nel suo core business - legato al noleggio, alla vendita ed al montaggio dei ponteggi tradizionali auto-sollevanti e degli ascensori da cantiere - dispone anche di una vasta gamma di macchinari e mezzi da cantiere. Questi ultimi possono essere utili all’azienda stessa per la movimentazione del proprio materiale (ad esempio lo scarico di camion, il posizionamento del materiale in cantiere e nelle varie zone interessate alle lavorazioni) ma anche alle aziende esterne: ecco perché, Savoi, noleggia questi macchinari ad imprese e privati, che ne hanno necessità per le loro lavorazioni e movimentazioni.

Negli anni, Savoi è riuscita ad instaurare numerose partnership, tra cui quella con AVANT relativa alle macchine multifunzione, ovvero macchine adatte ad ogni tipologia di cantiere la quale caratteristica è il rapporto tra peso-macchina-portata. Il gruppo dispone inoltre di numerosi Manitou, ovvero mezzi per la movimentazione dei materiali in cantiere, che vanno dal 625 - il più piccolo - al più grande di 28 metri.

E ancora autocarrate, mezzi per la movimentazione a terra come trabattelli mobili, pantografi, piattaforme elettriche, insomma tutto ciò che può aiutare a facilitare il lavoro sul campo; i mezzi sono disponibili e da visionare direttamente presso il magazzino della sede di Savoi.

Savoi Ponteggi si trova a Gifflenga in via Canton Chiesa 6, ovvero all’interno del territorio biellese in cui è presente con i propri servizi e le proprie attrezzature e che, da sempre, sta molto a cuore alla famiglia Savoi.

Per informazioni: Tel. 0161 857923 - www.savoinoleggi.it

Pagina Facebook: www.facebook.com/savoiponteggienoleggi