Mosca1916: Prosegue il rinnovamento a luglio

Mosca1916, storica gastronomia e macelleria di Biella, chiuderà per riallestimento dal 9 al 24 luglio prossimi. La decisione dell’azienda è determinata dal desiderio di proseguire nel progetto di rinnovamento avviato nell’autunno 2022 che ha reso l'amato negozio del centro di Biella più luminoso e fruibile, introducendo maggior spazio dedicato al take away e alla scelta dei prodotti a scaffale.

I nuovi lavori, per essere eseguiti al meglio senza recare disturbo alle attività di vendita, richiedono la chiusura del locale, che riaprirà al pubblico martedì 25 luglio con una veste ulteriormente rinnovata. Gli interventi riguarderanno il lato del negozio di fronte al grande banco gastronomia, icona del negozio: efficientamento energetico e sostituzione della scaffalatura di vendita saranno i due interventi principali. Si riprenderanno i materiali storici del negozio ovvero l’acciaio e il legno di pero, una rarità che si è voluto mantenere come elemento distintivo già nel restyling dell’autunno scorso.

Ma gli interventi non riguarderanno solo la sala di vendita, fanno sapere dall’ufficio tecnico dell’azienda: “La nostra è a tutti gli effetti una struttura produttiva inserita in pieno centro città: questa caratteristica, di cui andiamo orgogliosi, comporta tuttavia difficoltà non indifferenti, perché l’attività è posta in uno stabile storico di inizio ‘900. Basti pensare che la produzione dei salumi avviene interamente nel retro del negozio su diversi piani e con soluzioni tecniche miniaturizzate. Tra i salumi realizzati qui anche il celebre prosciutto cotto Mosca1916 ancora realizzato qui con la ricetta originale: per migliorarne la produzione, nel periodo di chiusura verrà installata una nuova caldaia di cottura costruita su progetto esclusivo da una ditta in provincia di Vicenza”.

Mosca1916 cresce e accompagna i cambiamenti della società, ma resta sempre un’azienda a conduzione familiare intimamente legata al territorio biellese, di cui seleziona e promuove i migliori prodotti, come sottolinea Alberto Mosca: “Siamo convinti di offrire un’alternativa qualificata, oggettivamente diversa dal food convenzionale. Chi prova la nostra carne o si rivolge ai piatti pronti della nostra gastronomia rileva la differenza con l'appiattimento della proposta alimentare offerta dalla grande distribuzione. E questo non corrisponde necessariamente a un prezzo maggiore: ad esempio i prezzi della nostra carne sono in linea con i prezzi medi rilevati nei supermercati delle città, pur parlando di prodotti completamente diversi: le carni che proponiamo provengono infatti da allevamenti biellesi o comunque piemontesi e i capi vengono macellati da noi nel nostro stabilimento”.