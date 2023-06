La fanfara dei Bersaglieri di Biella in festa al Santuario della Brughiera

Domenica 18 giugno, grande festa al Santuario della Brughiera con la partecipazione della gente dei paesi della valle e della Fanfara dei Bersaglieri di Biella.

Da tempo gli organizzatori aveva programmato questa giornata, inserendo anche la presenza dei Bersaglieri per portare musica ed allegria alla loro Comunità, con le loro squillanti note della Fanfara. Nel pomeriggio, dopo la S. Messa delle ore 16 celebrata dal Rettore del Santuario don Dino Lanzone, la Fanfara ha fatto il suo ingresso suonando e di corsa nel piazzale davanti alla Chiesa. La gente che attendeva ha applaudito i Fanti piumati che con le loro squillanti note hanno contribuito a portare allegria ai presenti ed agli abitanti dei paesi vicini. Poi è iniziato il concerto e dopo una breve descrizione storia del Corpo dei Bersaglieri, è iniziata la presentazione dei brani bersagliereschi che la Fanfara aveva preparato.

Dopo ogni brano un caloroso applauso da parte degli attenti ascoltatori, con una breve interruzione a metà concerto al fine di permettere ai musici di prendere fiato e proseguire con i loro caratteristici brani. Al termine del concerto i componenti della Fanfara si sono fermati a conversare con i presenti che li hanno ascoltati con interesse. Hanno dialogato anche con le persone giunte dai paesi vicini, trovando refrigerio anche dall’acqua fresca che sgorga dalla fontanella posizionata sul retro della Basilica.

La Fanfara dei Bersaglieri di Biella, ora diretta dal maestro Davide Ghisio, con l’aiuto di Davide Ramella e di altri amici bersaglieri, hanno voluto e saputo preparare dopo alcuni anni di forzato silenzio, con entusiasmo, passione e prove, e presentare anche questa volta un piacevole concerto per la gente della vallata.

La data del 18 giugno 2023, tutti i Bersaglieri di ogni Regione d’Italia l’hanno festeggiata in forma solenne con sfilate e concerti per uno storico Anniversario che è giusto ricordare: il 187° Anniversario della Fondazione del loro Corpo: 18 giugno 1836, quando il gen. Alessandro La Marmora a Torino, con l’esperienza acquisita sul campo, fondava il Corpo dei Bersaglieri. I Bersaglieri biellesi hanno voluto festeggiarla con la gente, nel Santuario della Brughiera e dei paesi vicini.

E’ stata una bella Festa ed una piacevole occasione per salutare gli abitanti della zona, rivedere amici e persone che da tempo non si incontravano e ricordare la storia . Per questa occasione, non sono mancati gli Auguri anche al Rettore del Santuario don Dino che, con la sua veneranda età di 97 anni, ha voluto chiedere ai presenti di comunicargli appena possibile, idee e programmi per la Festa del Santuario della Brughiera del prossimo anno. In serata gli organizzatori hanno preparato per musici ed amici una piacevole cenetta, terminata come da tradizione, con le note di altri brani bersagliereschi che liberamente i musici hanno voluto far ascoltare ai presenti.

Un doveroso grazie agli organizzatori di questa bella giornata, dalla Fanfara e dai Bersaglieri biellesi, in particolare alle signore Clara, Cosetta e collaboratrici, per l’impegno dimostrato anche in questa occasione terminata in allegria.