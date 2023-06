All'Oasi Zegna ciclo di incontri dedicati al Forest Art

Sabato 24 giugno inizia il ciclo di incontri dedicati al Forest Art, un nuovo modo di vivere la natura e l'espressione di se, ideato da Lavinia Bozzalla Bondio, guida escursionistica di OverAlp.



Il primo appuntamento è dedicato alla pittura e al disegno e sarà tenuto da Bottega Nascosta.

Un cammino verso un nuovo modo di guardare le piccole cose che ci circondano, che pestiamo, che diamo per scontate, meravigliandoci per le varietà di forme, colori e geometrie degli elementi naturali... Lungo il percorso ognuno darà forma ad un “arazzo” intessuto di elementi naturali, cogliendo ed intrecciando ciò che gli alberi, la terra, l’acqua ci offriranno. (Ci si potrebbe sporcare ed è utile avere con sè dei guanti.)



La Bottega nascosta è un laboratorio artistico fondato nel 1998 da Rita Torello Viera. Attualmente ha sede a Biella, in via dei Seminari 13/B. E’ uno spazio dedicato all’insegnamento delle tecniche pittoriche e del disegno, dove chiunque, e a qualsiasi età, può sperimentare il proprio potenziale artistico e creativo. Oltre che nella sede di Biella in via Seminari le attività si svolgono presso le scuole, le associazioni, e nel periodo estivo, all’aperto, preferibilmente in montagna.



