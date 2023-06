L’Infermeria San Carlo dona i suoi libri più antichi alla Biblioteca di Masserano

Risale addirittura all’anno 1620 il più antico tra i libri che la Fondazione Infermeria San Carlo di Masserano ha donato nei giorni scorsi al Gruppo di Volontariato Vincenziano “Santa Maria Assunta” di Cossato e alla giovane biblioteca del paese. “Essercitio di perfetione et di virtù christiane” venne scritto da Alfonso Rodriguez, gesuita di origini spagnole poi divenuto santo, ed è solo uno dei tanti preziosi volumi che la casa di riposo masseranese ha scelto di condividere con tutta la popolazione e in particolare con gli amanti e gli appassionati di volumi antichi, alcuni dei quali scritti in latino o in lingua volgare.

La donazione ha rappresentato l’ultimo atto di un lavoro iniziato con la catalogazione e classificazione delle centinaia di opere che erano custodite nella struttura, la più vecchia di tutto il biellese. A portarlo avanti sono state la consigliere dell’Infermeria San Carlo Emanuela Cervelli e la responsabile della biblioteca “Gino Strada” di Masserano Luisa Lancini. Inaugurata solo pochi mesi fa, la biblioteca comunale può ora vantare un vero e proprio tesoro, le cui radici risalgono addirittura a due secoli fa. Era infatti il 1819 quando il canonico don Ottavio Freschi, discendente dei principi Ferrero Fieschi, destinò due camere del piano terra della sua casa agli infermi del paese, trasformandole di fatto in un ospedale. Grazie a eredità e donazioni il piccolo ospedale si trasformò nell’edificio che esiste ancora oggi e che ospita 52 persone.

Con il passare degli anni la struttura ha visto crescere e arricchirsi la propria raccolta di libri, alla quale si è ora deciso di dare nuova vita. Sono alcune centinaia i volumi e volumetti che lo scorso 30 maggio il consiglio di amministrazione dell’Infermeria San Carlo ha deliberato di donare all’associazione cossatese e alla biblioteca di Masserano. Fondazione dal 2018, ente del Terzo Settore dallo scorso anno, la casa di riposo è guidata da un consiglio di amministrazione presieduto da Carlo Forzani Bocchio e composto da Emanuela Cervelli, Daria Bolzanella, Gabriele Peris e Andrea Marchesi. La donazione è stata ricevuta dai volontari della biblioteca e dal sindaco Andrea Mazzone.