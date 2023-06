Biella, incrocia per strada giovane a bordo della sua bici rubata un mese fa (foto di repertorio)

Incrocia per strada la bici da corsa rubatagli un mese fa. A guidarla un giovane che, in contromano, si sta dirigendo verso il centro di Biella. Non ci pensa su due volte e allerta i Carabinieri.

È successo ieri, intorno alle 19.50. Dopo alcune ricerche, i militari dell'Arma sono riusciti a ritrovare il mezzo, lasciato in sosta in via Italia e infine restituito al legittimo proprietario.

Il ragazzo trovato a bordo, invece, verrà molto probabilmente deferito per ricettazione: si tratta di un 19enne di origini straniere, residente a Biella.