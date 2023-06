Alpini biellesi in lutto, è andato avanti Carlo Florio: aveva 103 anni

Alpini biellesi in lutto per la morte di Carlo Florio, mancato oggi all'età di 103 anni. Come scrive l'ANA Biella sui social, Florio era un reduce della Seconda Guerra Mondiale: fu inizialmente inquadrato nella 151a compagnia mista Genio per Divisione Alpina "Raggruppamento Levanna" operando fino al settembre 1940 sul fronte alpino occidentale e successivamente sul fronte greco-albanese.

Passato alla 101a compagnia artieri del battaglione misto genio della divisione alpina "Alpi Graie", operò nello scacchiere balcanico e, dal dicembre 1942 fino all'armistizio dell'8 settembre, nello scacchiere metropolitano di La Spezia. Costretto ad arruolarsi per la Repubblica di Salò riuscì a fuggire da Verona per tornare a Biella, dove, catturato in una retata, fu liberato grazie all'intervento del suo datore di lavoro.

Era molto conosciouto in tutta la provincia. La benedizione avrà luogo domani, alle 15, a Biella, presso la Sala del Commiato della Casa Funeraria Destefanis.