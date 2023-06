Fiamme nella notte a Cossato. Stando alle informazioni raccolte, ha cominciato a bruciare materiale di scarto per cause accidentali all'esterno di un'abitazione. A dare l'allarme, intorno all'una, un residente. Sul posto i Vigili del Fuoco di Biella e Cossato per le operazioni di spegnimento e successiva bonifica.