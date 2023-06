Musei in Rete, visite guidate a Rosazza

Il Museo del Territorio Biellese, in collaborazione con la Rete Museale Biellese, prosegue con la promozione di visite guidate gratuite per mettere in relazione il patrimonio storico, archeologico e artistico del Museo con il territorio, permettendo al contempo la valorizzazione dei siti aderenti alla Rete.

Nuovo appuntamento sabato 24 giugno – Da “picapere” a impresari. I Válit nel mondo alla Casa Museo dell'Alta Valle del Cervo. Dalle 10 alle 17 una giornata che si concentrerà su emigrazione e lavoro, esplorando le storie e le testimonianze legate a questi temi.

L'evento prevede prima una visita alle collezioni museali del Museo del Territorio Biellese. Durante la visita, saranno mostrati pezzi di grande valore storico, come il sipario di Giuseppe Maffei, proveniente dal Teatro Regina Margherita di Piedicavallo, e due ritratti della famiglia Rosazza. Intorno alle 11 il gruppo sarà trasferito gratuitamente con una navetta a Rosazza dove avrà l'opportunità di partecipare a una visita guidata del borgo e in seguito pranzare nel verde del parco comunale. Alle 14.45 seguirà la visita alla Casa Museo dell'Alta Valle del Cervo, in cui i visitatori potranno immergersi nell'atmosfera di un tempo passato e scoprire le testimonianze dell'emigrazione e del lavoro che hanno caratterizzato la vita delle persone che hanno abitato la valle. Le attività si concluderanno alle ore 16 per permettere il rientro in pullman a Biella intorno alle 17.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione entro venerdì 23 giugno, in quanto il numero massimo di partecipanti è limitato a 25 persone. Si consiglia di indossare calzature comode. L’iniziativa si terrà anche in caso di maltempo, fatta eccezione per la visita al borgo. Info: 015 2529345 o scrivi a: museo@comune.biella.it