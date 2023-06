Esito positivo per il 22° raduno “Città di Biella” FOTO

E’ andato in archivio con un risultato positivo (“molti partecipanti e buon riscontro di pubblico” hanno commentato gli organizzatori) anche il 22° Raduno “Città di Biella”, evento motociclistico organizzato da AMSAP e MotoClub Perazzone che si è tenuto questo fine settimana, sabato 18 e domenica 19 giugno, a Biella.

Come sempre, il raduno è stato diviso in due parti. Sabato una quindicina di mezzi sono stati esposti al pubblico in Piazza Vittorio Veneto, nel viale centrale dei Giardini Zumaglini di Biella. Una “mostra statica” che è durata tutto il pomeriggio e ha avuto un buon riscontro di pubblico. Domenica, invece, a partire dalle 8,30, i partecipanti si sono ritrovati a Biella, in Piazza Casalegno, per la colazione, le operazioni di iscrizione e il ritiro del gadget del raduno. Un centinaio le moto presenti, di cui sessantacinque iscritte all’evento nella sua interezza (le altre erano soprattutto vari modelli di Piaggio Vespa del Club Vespa di Biella).

Quasi tutte d’epoca le moto presenti (anche se era possibile partecipare pure con mezzi recenti): fra le più “anziane”, da segnalare una Guzzi Sport 16 di fine anni ’20 e una Guzzi GTS dei primi anni ’30; fra le moto più recenti, una bellissima e rarissima BMW R 68 degli anni ’70 (“ne sono state fatti pochissimi esemplari!”). Le moto sono rimaste esposte al pubblico in Piazzale Casalegno fino alle ore 11,00, orario di partenza del “giro turistico” che ha portato il “serpentone” dei motociclisti da Biella a Zubiena, Vermogno, Cerrione (dove è stata fatta una “sosta aperitivo”) e infine a Vergnasco per la pausa pranzo e la conclusione dell’evento.

“E’ stata una bella giornata” ha commentato al termine il Presidente del MotoClub Perazzone ed esponente del Direttivo AMSAP, Giuseppe Simonato; "abbiamo avuto un ottimo riscontro di partecipanti e la presenza di molti giovani”. Va ricordato che il MotoClub Perazzone – Cavallini, organizzatore del Raduno Città di Biella con la Sezione Moto di AMSAP (il locale Club di auto e moto storiche, federato ASI,), l’anno scorso ha compiuto 50 anni e gode di “ottima salute”. “Si, possiamo dire di aver superato bene la “pausa forzata” del periodo covid” conclude Simonato. “Oggi il nostro Club ha un centinaio di soci e questo è un numero in crescita … tant’è che siamo considerati uno dei MotoClub più numerosi del Piemonte!”.