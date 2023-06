Come proteggersi dal sole: metodi efficaci per evitare i danni dell’esposizione solare

Il sole è un grande alleato della nostra salute. Aiuta il rilascio della serotonina, l’ormone della felicità, e stimola la produzione di vitamina D, importantissima per la salute delle ossa. Tuttavia, il sole può mettere a rischio la nostra salute con ustioni e scottature che, oltre a contribuire all’insorgere di malattie della pelle, accelerano l’invecchiamento e la presenza di macchie. Dunque, è necessario proteggersi dal sole e i modi per farlo sono molteplici: dall’abbigliamento, all’utilizzo corretto delle creme solari, fino all’alimentazione. Anzitutto, sia che voi siate in montagna, al mare, in piscina o semplicemente state facendo una passeggiata in città in una giornata molto assolata, la prima cosa da fare è utilizzare una crema solare ad alta protezione. I dermatologi consigliano di optare sempre per una protezione solare con fattore di protezione spf 50, soprattutto per le prime esposizioni e per chi ha un fototipo molto chiaro. Affinché la protezione della crema risulti efficace, però, è fondamentale riapplicarla ogni 3 ore (soprattutto se nel frattempo avete fatto il bagno) e che questa non sia scaduta. Controllate sempre la data di scadenza e il PAO, ovvero il simbolo del barattolino apposto sulla confezione che vi indica quanti mesi la crema può stare aperta. Attenzione dunque a non utilizzare le creme aperte durante la stagione precedente perché non sarà efficace. Fatto ciò, i vostri migliori alleati contro i danni del sole sono i vestiti e gli accessori. Per proteggere i vostri occhi indossate gli occhiali da sole con lenti per raggi Uv. Scegliete quelli che più preferite e quelli che si adattano meglio al vostro volto. Per questa estate via libera alle montature coloratissime e a fantasia. Un altro accessorio perfetto e sempre utile per proteggere il viso dal sole è il cappello. Anche per questo potete scegliere quello che più vi piace tra bucket-hat, cappelli panama, modello baseball, in paglia, a tesa larga e perfino cappelli personalizzati per un tocco di unicità. I cappelli vi aiuteranno anche a proteggere i capelli che con il sole rischiano di sfibrarsi e diventare secchi e opachi. In merito, esistono in commercio tantissimi spray nutrienti e con fattore di protezione specifici per i capelli, un prodotto importantissimo per una parte che si tende a sottovalutare quando ci si espone al sole. Infine, come spesso suggeriscono gli specialisti, il cibo è il migliore alleato per la protezione e difesa del nostro corpo. La frutta e la verdura sono degli alimenti che contengono tantissime proprietà in grado di proteggere l’organismo dal sole in modo autonomo. In primis, l'acqua è molto importante per mantenere la cute idratata e reintegrare le grosse perdite di liquidi causate dalla sudorazione. In secondo luogo, prediligete frutta e vegetali di colore arancio o giallo, come carote, albicocche, meloni, pesche. Soprattutto le carote, contengono beta carotene che stimola la produzione di melanina e protegge degli effetti negativi delle radiazioni. Ottime anche frutta e vegetali di colore rosso, come i pomodori, i peperoni, i cocomeri, le fragole e le ciliegie e quelli con alto contenuto di vitamina c come kiwi, agrumi e verdure come lattuga, broccoli, sedano e rucola. Molto utili per il loro potere antiossidante anche il pesce azzurro, salmone e frutta secca perché ricchi di omega-3 e omega-6 con forti proprietà antiossidanti.