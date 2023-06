Allenare la memoria: serata a Mongrando

Allenare la memoria è possibile e può essere un aiuto importante per mantenerla in buona salute il più a lungo possibile. Se ne parla mercoledì 28 giugno dalle 18 alle 19.30 in un incontro pubblico organizzato da AMA Biella e dal Comune di Mongrando.

La serata, che si svolgerà nel salone della biblioteca, sarà aperta dal sindaco Antonio Filoni e dall’assessore ai Servizi Sociali Luisa Nasso.

Intervengono il dottor Vito Marinoni, primario della Geriatria dell’ASL Biella, il presidente di AMA Biella, Franco Ferlisi e la psicologa del centro Mente Locale, Martina Tona.

Parleranno delle attività di stimolazione cognitiva che AMA Biella realizza da diversi anni e di come mantenere la mente attiva, aiuti ad allontanare nel tempo l’insorgenza di patologie importanti quali le demenze e l’Alzheimer. Durante la serata si parlerà anche del progetto di rete AccompagnaMenti nell’ambito del quale l’incontro è stato organizzato.

La serata è a ingresso libero e gratuito.

Il progetto AccompagnaMenti: una rete biellese per i più fragili

AccompagnaMenti è un’innovativa rete territoriale per aiutare le persone che convivono con le demenze e i loro familiari.

Nell’arco di due anni, sono previste due macro azioni che puntano, da un lato, alla informazione/ formazione dei caregiver e, dall’altra, alla sperimentazione di nuove forme di assistenza domiciliare. A queste due macro azioni se ne affianca una terza che ha come target il personale socio sanitario dell’ASL e i servizi territoriali (106 medici di medicina generale, 64 infermieri territoriali, 20 assistenti sociali) cui verranno indirizzati specifici incontri formativi gestiti dall’équipe del Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze.

Il progetto si pone tre obiettivi primari. Il primo è intercettare il prima possibile le persone con decadimento cognitivo.

Il secondo è informare, formare e sostenere familiari e assistenti, sensibilizzando la comunità e rendendoli meno “invisibili”.

Il terzo è potenziare gli interventi domiciliari a supporto delle persone con demenza per far sì che possano restare nel proprio ambiente domestico il maggior tempo possibile. La rete che realizzerà “AccompagnaMenti” è composta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, in qualità di ente finanziatore, dall’associazione AMA Biella OdV in qualità di capofila e da una compagine di cui fanno parte l’ASL Biella, i due Consorzi per i servizi sociali Iris e Cissabo, i Servizi Sociali della Città di Biella, Anteo Impresa Sociale, Fondazione Cerino Zegna Impresa Sociale, Maria Cecilia SCS, Fondazione Infermeria San Carlo, Opera Assistenza Santissima Immacolata OASI onlus, A Ruota Libera SCS, Gruppo Volontariato Vincenziano San Giuseppe OdV, Anzitutto Associazione di Volontariato per gli Anziani, APB Amici Parkinsoniani Biellesi e Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale A.L.I.Ce Biella.

Partecipano inoltre alla cabina di regia del progetto gli Ordini provinciali dei Medici e degli Infermieri, la Provincia, il Comune di Biella. È coinvolta infine la Fondazione Emanuela Zancan di Padova, un centro di studio, ricerca e sperimentazione che opera da quasi sessant’anni nell’ambito delle politiche sociali, sanitarie, educative, dei sistemi di welfare e dei servizi alla persona.