Si è svolta in questi giorni l'attività di monitoraggio presso il lago di Viverone da parte di volontari del coordinamento territoriale di Protezione Civile e Arpa.

Secondo quanto previsto da una convenzione stipulata tra la Protezione Civile della Regione Piemonte e Arpa ormai in atto da diversi anni, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte ha il compito di effettuare periodicamente l'analisi dell'aqua nei laghi del Piemonte, come pure nelle sue dighe.