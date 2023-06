Laura Zegna è la neo presidente della Commissione Turismo di Confindustria Piemonte

Laura Zegna è stata eletta ieri alla presidenza della Commissione Turismo di Confindustria Piemonte. "E’ con grande onore e con grande piacere che raccolgo il testimone di Federico De Giuli, che ringrazio per aver scelto di rimanere a far parte della squadra come past president, e grazie per la fiducia che mi avete accordato. Infine, un ultimo ringraziamento va al direttore Paolo Balistreri e a tutta la struttura per il prezioso supporto. Conto molto su di loro e su Paolo Monfermoso".

"Molto è stato fatto in questi anni e molto si può ancora fare - ha spiegato la neo presidente Laura Zegna -. Stiamo attraversando una congiuntura particolarmente favorevole per il comparto turistico che, a livello regionale, continua a registrare interessanti trend di crescita. Il turismo di prossimità ha permesso di far scoprire il Piemonte nelle sue località più note e sta iniziando a toccare anche i siti meno conosciuti, ma non per questo meno affascinanti. Inoltre l’Osservatorio Turistico della Regione Piemonte ha rilevato, nel 2022 rispetto al 2019, un forte incremento della quota dei pernottamenti dall’estero, sia da mercati europei come Germania, BeNeLux, Francia, Svizzera, UK, Scandinavia, Spagna che da USA.Credo che questo scenario di crescita possa essere il terreno ottimale per sviluppare ancora di più la coesione a livello regionale, con l’obiettivo comune di agire, insieme e in modo coordinato e coeso, per valorizzare il nostro patrimonio paesaggistico, culturale, industriale.Mai come in questi anni, infatti, credo che sia possibile puntare sulla promozione di un turismo variegato, di nicchia e di valore, come quello che il Piemonte può offrire ai visitatori stranieri e italiani, a partire dal turismo di impresa che vede la nostra regione fra le prime per un heritage manifatturiero secolare e di eccellenza in diversi settori che sono la punta di diamante del made in Italy nel mondo.

La neo presidente prosegue: "E’ con grande entusiasmo e determinazione, dunque, che mi appresto ad intraprendere questo nuovo mandato: insieme potremo raggiungere traguardi importanti. Lavorare insieme per il nostro territorio è ciò che mi ha spinto, nel 2016, a dare vita alla Sezione Turismo e Cultura dell’Unione Industriale Biellese. Ed è la stessa motivazione che, oggi, mi porta ad allargare la prospettiva e le possibilità di collaborazione con l’obiettivo di rivitalizzare ulteriormente e promuovere il turismo piemontese".

Il turismo rappresenta un settore chiave per l'economia regionale e nazionale, capace di creare occupazione e di migliorare l'attrattività generale di un territorio. Tale consapevolezza ha spinto Confindustria Piemonte a costituire un Gruppo di Lavoro “Industria del Turismo” ed a stipulare un Accordo Quadro con Federturismo Confindustria. Il Gruppo di Lavoro svolge, principalmente, attività di rappresentanza e tutela degli interessi delle aziende del settore turismo nei confronti della Regione Piemonte, di individuazione e sviluppo di temi e progetti strategici per il comparto, di aggiornamento sul quadro normativo locale e nazionale.