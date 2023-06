Dall'amore grande per gli animali, a Mongrando è nata A-mici Bau, FOTO

Si chiama A-mici Bau. E' un'associazione che è nata in questi giorni nel Biellese che ha sede a Mongrando, in via Cabrino 93, dove sono stati accolti tanti micini, piccoli e grandi. A fare nascere questa realtà è stato l'amore per queste piccole bestiole, di Emanuela e di Federica ed altre volontarie che prestano il loro tempo per aiutare mici che ne hanno necessità.

"Fino a oggi abbiamo sempre aiutato in maniera volontaria le persone che avevano bisogno per aiutare dei gattini che magari erano malati o per cercare loro una casa, ma era diventato tutto molto complesso - spiega Emanuela Rizzà - . Così io e altre amiche abbiamo costituito un'associazione proprio per continuare a fare quello che già facevamo ma per farlo ancora meglio, come comprare uno spazio dedicato".

A-mici Bau ha infatti inaugurato sabato 17 uno spazio-rifugio a Mongrando, in via Cabrino. "Abbiamo già tantissimi micetti - racconta Emanuela - e per questo cerchiamo anche dei volontari che vogliano regalarci un po' del loro tempo. I piccoli in particolare richiedono molte attenzioni".

Per maggiori informazioni ecco i recapiti di Federica 349 4907915, Emanuela 335 7405054, Daniela 348 0373234 e Katia 334 8349747.

Questa è la mail associazioneamicibau@gmail.com

L'associazione ha anche una pagina Facebook https://www.facebook.com/gruppoamicibau