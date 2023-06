Casapinta: Il risultato del 2° stage delle aspiranti pittrici riqualifica via Bassetti FOTO

Casapinta: Il risultato del 2° stage delle aspiranti pittrici riqualifica via Bassetti

La pittrice Rita Torello Viera, della Bottega nascosta di Biella, ha guidato Elsa Mercandino, Martina Craveia, Beatrice Magliola, Giulia De Bernardi, Benedetta Busa, Maggie Castello, Carola Victoria Calefato, nello stage terminato il 19 giugno e che ha prodotto uno splendido murales - il secondo a Casapinta (leggi anche: Casapinta: Parte col botto il progetto #progettarecasapinta) - utilizzando come base un vecchio muro di cemento e camuffandolo con delle pietre dipinte, dopo uno studio a monte dei colori e della vegetazione, e creando un dipinto armonizzato con l'ambiente e molto apprezzato dai residenti. E' il preludio che precede il concorso writer per realizzare in paese altri murales che valorizzeranno i borghi sempre nel rispetto del territorio che li accoglierà.