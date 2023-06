Mongrando, buona partecipazione all'incontro sulla raccolta differenziata con SEAB e COSRAB

Nella serata di lunedì 19 giugno presso il Salone del Polivalente di Mongrando si è tenuto l’incontro sulla nuova stagione della raccolta differenziata: qui, sono state presentate le nuove modalità che dal 1° di luglio caratterizzeranno la differenziazione dei rifiuti nel Comune, con particolare attenzione alla nuova frazione multileggero.

All’evento organizzato dal Comune, in collaborazione con SEAB e COSRAB, hanno presenziato i presidenti Gabriele Bodo Sasso e Salvatore Di Micco assieme al sindaco Antonio Filoni. La partecipazione da parte della popolazione è stata molto sentita: presenti, infatti, circa 150 cittadini.

“L’Ufficio Tributi del Comune resta comunque a disposizione per qualsiasi informazione necessaria – spiega Filoni – Il nostro paese ha raggiunto il 75% di differenziazione dei rifiuti e per questo rientra tra i comuni più virtuosi del Biellese. Sicuramente un dato che ci riempie d'orgoglio. Ringrazio sentitamente per la disponibilità e la partecipazione dei cittadini”.