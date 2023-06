Golf Samba dedicato a Frank, Schellino nel Players Trophy

Domenica al Gc Cavaglià si è giocata la “Golf Samba Dedicato a Frank” (18 buche Louisiana a 4 medal), gara a squadre in memoria di Franco Ceresa socio del club prematuramente scomparso quattro anni orsono. Sano agonismo in campo tra i quasi 100 partecipanti e commozione durante la premiazione che ha visto al tavolo la famiglia Ceresa e il Presidente del club Paolo Schellino. Due i team che hanno svettato su tutti. Il 1° premio lordo è andato alla squadra formata da Bucino Simone/Bucino Piero/Stefano Griggio/Jay Silva con lo score di 55 (-13). Nel netto al 1° posto Sergio Protti/Svetlana Momo/Paola Bertoldi/Fabrizio Faitelli con 45 (-23). Tre i premi speciali. Nearest buca 6 Alberto Schellino cm 94. Nearest buca 9 Simone Bucino cm 154. Nearest buca 12 Giancarlo Magnani cm 76.

Sabato il Gc Cavaglià ha ospitato il Players Challenge Trophy (18 buche Stableford 3 categorie) che ha premiato i migliori con lingottini in argento. Premiati. 1° Lordo Alberto Schellino punti 33. 1a categoria: 1° Netto Rohan Jay Silva 35, 2° Netto Paolo Schellino 35. 2a categoria: 1° Netto Roberto Revel 41, 2° Netto Antonio Emanue De Siati Green Club 40. 3a categoria: 1° Netto Maria Josè Delfino 38, 2° Netto Ketty Giannantonio 38. 1° Ladies Anna Maria Lo Conte 34. 1° Seniores Alessandro Giancola 39. Driving contest buca 5: Andrea Zucchetti, Sandra Ravani. Nearest unico buca 10 Marco Bondenari m. 3,14.

Tre gli appuntamenti settimanali al Golf Club Cavaglià. Giovedì ritorna il circuito estivo pomeridiano/serale su 9 buche, con cena a seguire, Apericup con interessanti novità a partire dallo sponsor SELECAR. Per proseguire con i premi speciali: al 1° lordo e 1° netto della classifica finale (validi 4 score su 6) infatti andranno due Bushnell Phantom 2 (il GPS che dispone di oltre 38.000 campi precaricati in tutto il mondo).Sabato si gioca La Prateria Steak House Cup (18 Buche, 4PM - Stableford) con in palio buoni per il Ristorante del golf. A seguire rinfresco. Domenica c’è in programma la tappa del circuito Vivigolf (18 buche Stableford 3 categorie). A seguire rinfresco. Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.