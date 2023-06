Biella 4 Racing, è giunto il Lana Storico

Come ogni anno, puntuale, nella seconda metà del mese di giugno, giunge l’appuntamento con il Rally Lana Storico, che in questa edizione spegnerà il traguardo delle dodici candeline. Invariato nel suo format di gara rispetto alla passata stagione, il quinto appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, vedrà venerdì 23 lo svolgimento delle operazioni preliminari di verifiche sportive e tecniche, mentre nella giornata di sabato 24 si terrà la competizione vera e propria.

Fulcro della manifestazione sarà ancora una volta il Centro Commerciale Gli Orsi, che ospiterà partenza ed arrivo, oltre a riordino ed assistenza. Nel mezzo, otto prove speciali (quattro da ripetersi due volte) che hanno fatto la storia del rallysmo Biellese, ovvero i tratti di Campore, Baltigati, Romanina e Ronco, corrispondenti a 107,52 chilometri cronometrati, a cui vanno aggiunti 122,51 di trasferimenti, per un totale di 230,03 km di gara.

“Siamo dunque giunti al Lana Storico”, esordiscono i rappresentanti B4R, “quella che è sempre stata un po’ la nostra gara di punta, e che ci ha sempre riservato delle belle soddisfazioni, specie nelle ultime edizioni. Quest’anno la nostra partecipazione sarà un po’ in formato ridotto, con nella gara di velocità la Barbera-Family e Leandro con Giulia a rappresentarci, mentre il duo esplosivo formato da Max Ozino e Roberto Tosi ricoprirà l’importante e delicato ruolo di uno degli apripista della regolarità con la loro A112 Abarth. Proprio la regolarità, e nello specifico la Sport, che è sempre stata un nostro punto forte, quest’anno è la nota dolente, con un nuovo regolamento che ha creato malcontento fra i partecipanti e in pratica ha azzerato la nostra partecipazione a questa tipologia di gara, con tre equipaggi che avrebbero sicuramente aderito e puntato alle parti alte delle classifiche di raggruppamento e dell’assoluta, ma che di fatto non saranno sulla pedana di partenza. Un vero peccato, speriamo che nel 2024 si possa trovare un punto d’incontro e di equilibrio che accontenti tutti, Federazione e Licenziati. Per quanto riguarda il nostro impegno in questa edizione, saremo presenti come sempre con la nostra Hospitality, nostro punto forte, che farà da base ai nostri portacolori ed ai ragazzi e ragazze impegnati poi negli spostamenti lungo il percorso in supporto alle assistenze ed agli equipaggi in gara. Un in bocca al lupo a tutti noi, e che il divertimento la faccia da padrone!”.

Saranno al via su Fiat Uno 70 gruppo N ex trofeo, Roberto e Francesca Barbera, che per la prima volta condividono l’abitacolo di un’auto da corsa. “Dopo alcuni Lana fatti da navigatore e parecchie altre gare con il quaderno delle note in mano, quest’anno proviamo l’avventura del cambio sedile”, commenta Roberto Barbera, “per quello che sarà a tutti gli effetti un doppio debutto, il mio dietro al volante, e quello di mia figlia Francesca in una gara. L’obiettivo è sicuramente quello di arrivare in fondo, non fare danni, e divertirci, tutto quello che verrà in più è ben accetto, bisogna sempre ricordarsi che il Lana è una prova di Campionato Italiano di specialità, e non sarà facile. Un grazie fin d’ora alla mia Scuderia, per il sostegno e la disponibilità dimostrateci, speriamo di ripagarli appieno”.

A fargli compagnia in casa Biella 4 Racing ci penseranno Leandro Bidese e Giulia Longo, ai nastri di partenza su di una Volkswagen Golf gruppo A/J2. “Siamo nuovamente al via del Lana è questo è sempre bello”, commenta Leandro Bidese, “dopo il ritorno alle competizioni della passata stagione. Quest’anno abbiamo provato a cambiare vettura e ci sarà Giulia a navigarmi. Naturalmente proveremo a fare del nostro meglio, consci del fatto che non sarà una passeggiata e il primo obiettivo resta sempre quello di arrivare al traguardo. Speriamo che il caldo non si faccia sentire come la passata edizione, aspetto che condizionò non poco il nostro risultato”.