A Ponzone Genzianella si aggiudica il trofeo in ricordo di Lora Tonetto Antonio FOTO

Domenica 18 giugno con ritrovo presso il Pala Giletti di Ponzone, si è svolta la 3° prova di campionato regionale piemontese individuale di marcia alpina di regolarità, organizzata in modo impeccabile dal G.S Ermenegildo Zegna. Gli sforzi fatti dagli organizzatori per la ricerca del percorso e offrire una premiazione degna del valore della gara, li ha premiati con la partecipazione di un cospicuo numero di partecipanti provenienti non solo dalle Associazioni piemontesi, ma anche da Lombardia e Veneto.

Grande commozione da parte del presidente Foglia al ricordo di Antonio Lora Tonetto, esponente di spicco del gruppo sportivo Zegna e, per tanti anni presidente della Commissione Sportiva Marcia nazionale, il quale ha dedicato gran parte del suo tempo alla diffusione della marcia alpina; in suo ricordo c’erano in palio tre trofei assegnati alle prime tre Associazioni classificate. Al via 47 esponenti di ben 17 Associazioni si sono dati battaglia lungo i quasi 13 Km del tracciato suddiviso in sei settori con due cambi media al primo e al sesto.

Il percorso con partenza dal Pala Giletti saliva verso Soprana, raggiunto Cima Monti si proseguiva verso Molinengo per arrivare al Mulino Susta e salire verso il Comune di Mezzana nella frazione di Montaldo per poi ridiscendere all’arrivo. Suggestivo l’attraversamento all’interno del mulino Susta in questo periodo meta di tanti visitatori. Trionfo del G.S Genzianella che si è aggiudicato il trofeo come prima Associazione classificata, nell’individuale dominio lombardo con la vittoria di Ragnoli Renato ( SPAC Paitone) primo biellese Angelino Giorzet Stefano del G.S Genzianella. La classifica finale vede ancora una volta la vittoria nella categoria Cadetti di Cortese Laura ( G.S Zegna),con 453 penalità alle sue spalle la compagna di squadra Usarco Matilde. Nella categoria Base primo posto per Carnevale Valentino( Villardorese) con 112 penalità, secondo posto per Rizzo Luisa( La Pero Cossato), 3° Festa Bianchet Margherita( Genzianella).

Nella categoria Unica con il primo gradino del podio a Ragnoli Renato( SPAC Paitone) con 115 penalità, 2° Negro Claudio( Villardorese), 3° Gandossi Walter( GS Marinelli); 4° Bolpagni Damiano( AS Cilinese), 5° Angelino Giorzet Stefano( Genzianella), 6° Uberti Tiziano( ANA Mazzano), 7° Piletta Alan( Genzianella), 8° Donegà Andrea( Pietro Micca Biella), 9° Crotti Lorenzo( AS Marinelli),10° Catella Sonia( Genzianella), 11° Caucino Stefano( Pietro Micca Biella), 12° Gatti Luigi( UEP Nese), 13° Martino Domenico( UEP Nese), 14° Saporito Alessandro( GEF Dinamo), 15° Nassini Diego( AS Cailinese), 16° Pivotto Flaviano( Pietro Micca Biella), 17° Zane Mario( GAM Vallio Terme), 18° Melzani Daniela( GSA Rezzato),19° Arduini Elena( Gruppo Alpini Basson), 20° Fontana Vittorio( Genzianella), 21° Perino Mauro( Genzianella), 22° Pivotto Valerio( Pietro Micca Biella), 23° Tabarelli Caterina( SPAC Paitone), 24° Corghi Enrico( Gruppo Alpini Basson),25° Passina Annalisa( AS Cailinese), 26° Mancin Sandro( La Pero Cossato), 27° Azzalin Luigino( Villardorese), 28° Linetti Serafino( AS Cailinese), 29° Caporali Mauro( GEF Dinamo), 30° Mazzon Ezio( Lessona), 31° Rocci Giuseppe( Villardorese), 32° Pezzotta Giuseppina( GS Marinelli),33° Meggiorin Liliana( GAM Sarezzo S. Emiliano), 34° Didonè Renza( Lessona), 35° Ceretti Sergio( APS Abazia), 36° Brera Giorgetto( Genzianella), 37° Massera Catherine(Pietro Micca Biella), 38° Levis Silvano( Pietro Micca Biella), 39° Ramella Rossano( Pietro Micca Biella), 40° Mo Ezio( Genzianella), 41° Rossini Gian Paolo( AS Cailinese), 42° Marina Carpani( Genzianella), 43° Zucchetto Ada ( Genzianella).

Classifica per Associazioni: 1° G.S Genzianella con 242 punti, 2° G.S Marinelli 3° AS Cailinese . Premio speciale alla prima femminile andato a Catella Sonia del G.S Genzianella; altro premio speciale a Gatti Luigi UEP Nese per miglior primo settore con sole 1 penalità. Prossima gara domenica 25 giugno trasferta a San Giovanni Polaveno ( BS) in occasione della gara di campionato italiano a pattuglie.