“Vivi la Vita!”, grande festa della musica a Bioglio - FOTO

“Abbiamo ricevuto tanti complimenti per una festa che è stata una grande soddisfazione per tutti gli artisti. - racconta Danila D'Alessandro, Presidente Pro Loco di Piatto - Artisti che si sono ritrovati per festeggiare la musica e ricordare il maestro Vitaliano Zambon. Un evento sentito, e tutti gli artisti, le scuole, ed i cori hanno detto di volere partecipare l'anno prossimo. Una serata spettacolare in mezzo al verde, con gradito ospite i Lost Season, band hard rock del Canavese”.

Questo il commento soddisfatto di Danila D'Alessandro, Presidente della Pro Loco di Piatto, associazione che ha organizzato “Vivi la Vita!”, il Vitaliano Music Fest, la 29° edizione della festa della musica andata sul palco dell'Area Festeggiamenti La Valentina di Bioglio sabato 17 giugno.