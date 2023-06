Un giorno al Museo 2023, ecco tutti gli appuntamenti estivi a Biella

'Un giorno al Museo 2023: Emozionati' è un'iniziativa che propone una serie di appuntamenti estivi pensata dal Museo del Territorio Biellese per bambine e bambini dai 7 agli 11 anni. Sei giornate intere da trascorrere insieme a delle vere archeologhe e storiche dell’arte nei mesi di luglio, agosto e settembre.

Dalle 9 alle 16.30, si alterneranno attività didattiche, laboratori e giochi.Quante e quali emozioni! Come le nuvole nel cielo, gli stati d'animo dei bambini possono cambiare rapidamente. Attraverso l'osservazione dei loro volti e del loro linguaggio del corpo, siamo in grado di cogliere le emozioni che li attraversano e di comprendere meglio il loro mondo interiore. Ogni espressione racconta una storia: occhi che brillano per la gioia, pugni che si chiudono per la rabbia, naso che si storce per il disgusto, bocca che si spalanca per la sorpresa, cuore che tamburella forte per la paura e pianto inconsolabile per la tristezza.

Ma quanto bambine e bambini sono consapevoli delle proprie emozioni? Sanno riconoscerle e affrontarle? Con queste attività coinvolgenti e stimolanti si offre ai giovani visitatori l'opportunità di scoprire, comprendere e abbracciare le diverse sfumature delle emozioni umane in un ambiente sicuro e accogliente.Le collezioni del Museo del Territorio Biellese saranno lo sfondo perfetto per questa esperienza unica. Opere d'arte e reperti verranno utilizzati per creare un contesto visivo stimolante. Inoltre, le attività si svolgeranno all’interno delle sale e nel grande spazio esterno del Chiostro di San Sebastiano, che offrirà riparo anche in caso di tempo sfavorevole.Il pranzo compreso nel prezzo sarà a cura della Caffetteria del Chiostro di San Sebastiano.

LE GIORNATE

Giovedì 06/07/2023 – Gioia

Giovedì 13/07/2023 – Rabbia

Giovedì 20/07/2023 – Sorpresa

Giovedì 27/07/2023 – Paura

Giovedì 31/08/2023 – Disgusto

Giovedì 07/09/2023 – Tristezza

Prenotazione obbligatoria. Ai partecipanti verrà inviato un modulo attraverso cui segnalare esigenze particolari ed eventuali intolleranze alimentari. Si invita a prenotare in anticipo in quanto i posti sono limitati. Massimo 15 partecipanti per giornata. L’attività verrà attivata con minimo 5 iscritti. Chiama lo 015 2529345 o scrivi a museo@comune.biella.it