“Turismo per tutti”, opportunità nell’ambito dell’accoglienza? Una tavola rotonda a Biella

Lunedì 26 giugno dalle 16.45, a Cascina San Clemente, via San Clemente 34, Occhieppo Inferiore (BI) si parlerà di turismo.

Cooperativa Sociale Tantintenti con la partecipazione di Gal Montagne Biellesi, Wool Travel Experience, Consorzio Turistico Alpi Biellesi, Fondazione Biellezza, Opificiodellarte Prodotti Espressivi, Fuoriluogo e Consorzio Sociale Il Filo da Tessere hanno organizzato un incontro dal titolo "Il biellese per tutti: l’accoglienza turistica del biellese in ottica inclusiva", Il “turismo per tutti” rappresenta un’opportunità nell’ambito dell’accoglienza?.

L'evento sarà un momento di riflessione tra le realtà del territorio, per scambiare la propria esperienza, dando vita ad una tavola rotonda in cui affrontare insieme il tema dell'inclusività nell'ambito turistico.

L' invito è rivolto agli Operatori e le Organizzazioni che si occupano del turismo accessibile, dalla ricettività ai servizi, agli Operatori e Organizzazioni in ambito culturale, alle Organizzazioni del Terzo Settore, a tutte le persone interessate. Uno scambio di esperienze per scoprire le opportunità, per un biellese inclusivo capace di dare risposte a tutti i viaggiatori.

L'evento rientra nel progetto Vivi Biellese, di cooperativa Tantintenti, finanziato da Fondazione CRT nell'ambito del Bando Vivomeglio dedicato allo sviluppo, alla qualificazione e all'innovazione di Iniziative per il miglioramento della qualità della vita e al benessere delle persone con disabilità.