Candelo, ritorna al Ricetto la Notte Romantica

Ritorna la “Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia” al Ricetto di Candelo: venerdì 23 giugno, i ristoranti, bar, gelaterie e locali aderenti dentro e fuori le mura del borgo proporranno un'atmosfera particolare, in questo che è diventato il "San Valentino" estivo dei borghi italiani.

La Notte Romantica è infatti un evento nazionale organizzato dall’Associazione Borghi più belli d’Italia, di cui fa parte anche il Comune di Candelo, con una serata all’insegna dell’amore e del romanticismo in tutta Italia, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia: un’occasione speciale per scoprire o riscoprire questi Borghi, e per festeggiare l’arrivo dell’estate. Un'iniziativa che è quindi anche un momento di valorizzazione del territorio e delle attività commerciali.

Insieme ad allestimenti particolari (protagonisti i palloncini bianchi simbolo di questo evento in tutta Italia), i visitatori troveranno alcune sorprese dentro e fuori le mura del borgo medievale. L'elenco delle attività aderenti è disponibile (in aggiornamento) anche sul sito www.ricettodicandelo.it nella scheda dedicata all'evento Notte Romantica.