A Rosazza arriva la notte romantica con appuntamenti da non perdere

Sabato 24 giugno, alle ore 20 e 30, ritrovo al parco dell'ortone di Rosazza per la distribuzione della cartina della notte romantica, la manifestazione voluta su tutto il territorio nazionale dai borghi più belli d'Italia. Si esibiranno artisti di ogni genere musicale offrendo la loro arte negli angoli più caratteristici del Borgo.

Un modo per conoscersi e per apprezzare le bellezze del borgo, grazie alla collaborazione di Accademia Perosi, dell'Opificio dell'Arte ma anche di appassionati del territorio, il Taki e il Giovane. Ce n'è per tutti i gusti all'insegna del romanticismo. Per l'occasione la Casa Museo resterà aperta e la bottega della Siunera aprirà per la degustazione di taglieri di salumi e formaggi e per la degustazione del dolce romantico denominato bell'Italia!