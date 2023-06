Fondo Edo Tempia, torna la rassegna Librarsi con “Io, Guenda e il gene matto”

Torna martedì 27 giugno la rassegna Librarsi con i suoi appuntamenti letterari nel giardino del Fondo Edo Tempia, nati da un’idea di Patrizia Tempia, vicepresidente dell’associazione Far Pensare-Emanuele Lomonaco. Lo fa con un incontro davvero particolare: saranno presenti non solo l’autrice ma anche la protagonista di un libro. La prima si chiama Lucia Ravera, giornalista e scrittrice, la seconda è Francesca Settimi: tra le pagine hanno entrambe un soprannome, facile da riconoscere dal titolo “Io, Guenda e il gene matto”.

L’altro dettaglio che il titolo svela riguarda la malattia, una mutazione genetica che s’insinua nell’organismo e che ha costretto, nel corso degli anni, Francesca Settimi a numerosi ricoveri e interventi chirurgici. I lettori di Foglie, la rivista periodica del Fondo Edo Tempia, potrebbero aver scoperto qualcosa del libro in anteprima grazie alla recensione di Mariella Debernardi. Il suo è stato un commento entusiasta: «Chi si lamenta del troppo o poco lavoro, del marito sbadato o peggio, dei figli cialtroni, delle cose che non vanno per il verso giusto, del caldo, del freddo, del colesterolo alto, delle buche per strada, dei colleghi fetenti, legga “Io, Guenda e il gene matto”, scritto a più mani e con sorpresa finale. Ci troverà una storia bellissima, fatta di dolore fisico e non solo, di resistenza, di amore incondizionato per ogni attimo che ci è dato, di gratitudine, di consapevolezza del miracolo di esistere».Della malattia, del libro, del valore dell’amicizia si parlerà nell’intervista che sarà condotta come di consueto da Patrizia Tempia.

Avrà spazio anche il tema del cibo: Francesca Settimi è titolare di una scuola di cucina. Anche per questo interverrà Arnaldo Cartotto, il delegato per il Biellese del Club di Papillon, l’associazione legata al gusto per la tavola e per la tradizione fondata dal gastronomo Paolo Massobrio che è anche autore della post-fazione del libro. Proprio Cartotto ha proposto l’evento suggerendo di invitare autrice e protagonista, un’iniziativa che il Fondo Edo Tempia ha accolto con piacere. Il presidente di Far Pensare e direttore di oncologia dell’Asl di Biella Francesco Leone chiuderà con un’analisi dal punto di vista medico delle patologie descritte nel libro. L’appuntamento è alle 18 e mentre si prenderà posto in giardino, sarà offerta una merenda. In caso di maltempo l’incontro si svolgerà nella sala conferenze della sede del Fondo Edo Tempia.