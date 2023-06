Doppio appuntamento per Storie di Piazza con il teatro e la musica il 25 giugno. con uno spettacolo musical-teatrale al Museo dell'Infanzia a Pettinengo e come partner teatrale di Suoni in movimento a Netro.

I progetti di NISI e di Storie di Piazza sono sostenuti da Fondazione CRBiella. Ritorna nel Biellese al Museo dell'Infanzia di Pettinengo, dopo una parentesi invernale in giro per il Piemonte, lo spettacolo d'antan, Malamore, malamore no, di musica anni '30-'40, con testi e poesie di Ceronetti, che tanto piace a mamme e nonne ma tocca tutte le età, per verve e passione. Un'immersione nell'ironia e nella storia del poeta torinese che ha dato avvio all'attività artistica della regista Manuela Tamietti.

"Uno spettacolo che avevamo scritto insieme nel 2011 in occasione del Festival dei Disperati- dice Tamietti- che è stato ripreso completamente e rinnovato per allietare il pubblico e che ha trovato ospitalità anche in altri teatri in Regione e fuori di essa". “Di quanto mi è stato mostrato in strada (Festival delle Colline 2011) il vostro gruppo musicale è stato tra i più piacevoli.” Scrive il Maestro in una sua lettera datata settembre 2011. La novità di questa versione dello spettacolo, ripreso 10 anni dopo con altre attrici, è un piccolo organo di Barberia (strumento tanto amato da Guido) creato da Laura Rossi, nostra storica costumista e scenografa che ha lavorato con il Teatro dei Sensibili. Laura ha creato un oggetto scenografico che si trasforma in teatrino di marionette, da cui si sviluppa l'azione delle tre fantastiche attrici cantanti che irrompono sulla scena, ciascuna con la propria esuberante personalità trasportandoci in un viaggio sospeso tra magia, poesia e surreale.

Le attrici sono Oriana Minnicino, Noemi Garbo e Luisa Trompetto. Un appuntamento da non perdere quello del 25 giugno al Museo dell'infanzia di Pettinengo alle 16,30, non è obbligatorio prenotare ma si ricorda che è possibile effettuare una visita guidata al Museo grazie alle operatrici della Rete Museale Biellese dalle 14,30 in poi. Ingresso a offerta libera Per Suoni in movimento sempre il 25 giugno alle 16,30 Le pop star prima del pop, al Museo dl ferro a Netro, letture a cura di Storie di Piazza con Erika Borroz e Oliviero Cappellini.