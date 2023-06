Trovata droga in casa: arrestati due uomini a Novara (foto di repertorio)

Tenevano in casa, dove vivono anche i figli minori, una consistente quantità di droghe. Li ha scoperti la Polizia di Stato di Novara nel corso di specifici servizi finalizzati alla repressione dei reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono stati arrestati così due cittadini di origine albanese, classe ’90 e ’96, incensurati, ma già tenuti sotto controllo dalle forze dell’ordine per i contatti con altri soggetti dediti allo spaccio. I due vivevano entrambi nell’abitazione di uno dei due, dove sono stati rinvenuti 150 grammi di cocaina, 200 grammi di marijuana, bilancini elettronici e 400 euro in contanti oltre al materiale per taglio e confezionamento.

L’autorità giudiziaria ha disposto che i due indagati venissero associati presso la casa circondariale di Novara. Arresto poi convalidato: per uno dei due è stato disposto il divieto di dimora in Provincia.