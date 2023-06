Recuperato un cadavere nelle acque del Po: è il giovane di Moncalieri che si era tuffato sabato pomeriggio

Si è chiusa in tragedia la vicenda del ragazzo che sabato pomeriggio si era tuffato nel Po, senza più riemergere, all'altezza di Moncalieri. Poco prima dell'ora di pranzo i Vigili del Fuoco hanno trovato il cadavere di un giovane nel fiume, all'altezza di corso Moncalieri 506. E due ore dopo i genitori del ragazzo hanno riconosciuto la sua identità.

Il luogo del ritrovamento, non distante da quello della scomparsa del giovane, non aveva lasciato dubbi. Il medico legale è arrivato poco dopo le 13, il riconoscimento da parte dei parenti intorno alle 14. Il corpo è stato trovato a 150 metri circa da dove si era gettato in acqua, impigliato tra la vegetazione, a 2 metri e mezzo dalla riva.

Impossibile ricostruire i motivi per i quali il giovane si era gettato in acqua. Inizialmente era intervenuta la polizia, ora l’indagine è passata ai carabinieri della stazione Barriera Piacenza. La salma verrà portata all’obitorio di strada del Portone.