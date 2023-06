Si stava recando al lavoro quando, all'improvviso, è spuntato un cinghiale in mezzo alla strada. L'impatto è stato inevitabile e l'animale ha perso la vita sotto le ruote della sua auto.

È indenne ma visibilmente spaventato il conducente biellese che, nella mattinata di oggi, 21 giugno, è rimasto coinvolto nel sinistro sulla Provinciale per Biella, nel comune di Zumaglia. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito e il personale preposto per il recupero della carcassa.