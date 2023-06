Scritte No Vax sui muri del cimitero di Vigliano, sindaco: “Mancanza di rispetto”

Scritte No Vax sui muri esterni del cimitero di Vigliano Biellese. Tracciate, a caratteri cubitali, con la vernice spray rossa nella notte tra lunedì e martedì. Del fatto sono stati già informati i Carabinieri e sono in corso i dovuti accertamenti per identificare i responsabili, probabilmente ripresi dalle telecamere di videosorveglianza.

Sul fatto è intervenuto il sindaco Cristina Vazzoler, che non ha nascosto la propria indignazione: “Sono fatti davvero incresciosi, ti lasciano l'amaro in bocca, specialmente perchè compiuti in un luogo sacro che accoglie i cari di tutti. Manca veramente il buon senso e il rispetto. Nei prossimi giorni i cantonieri interverranno per rimuovere quelle scritte”.

Non sarebbe il primo atto vandalico che viene registrato in paese. “Purtroppo qualcuno ha divelto un paio di paletti della luce, posti in Viale della Rimembranza – spiega Vazzoler - Anche in quel caso, non c'è stato alcun riguardo verso un'area che accoglie i nostri Caduti”.