Scontro auto-tir a Dorzano: ci sono dei feriti. Code e traffico rallentato

È in fase di accertamento la dinamica dell'incidente stradale che ha visto coinvolti un veicolo e un tir.

È successo nella prima mattinata di oggi, 21 giugno, sulla Provinciale per Dorzano: stando alle prime informazioni raccolti, ci sarebbero tre feriti: uno in codice rosso, gli altri due in giallo.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza, anche i sanitari del 118, gli agenti della Polizia Stradale e i Carabinieri. Al momento la strada è a senso unico alternato con code in entrata e in uscita dal Biellese ma probabilmente verrà chiusa al traffico.