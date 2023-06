È in attesa di prognosi ma non sembrano gravi le condizioni di salute della donna di 47 anni, finita in un prato con l'auto.

È successo ieri sera, 20 giugno, nel comune di Pollone. Sul posto i sanitari del 118 per la prima assistenza alla conducente, poi trasportata in ospedale per le cure del caso. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.