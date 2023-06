Biella, tamponamento tra due auto in via Milano: rallentamenti vicino al ponte di Chiavazza (foto di S. Zorio e M. Baù)

Tamponamento tra due auto in via Milano, poco prima del ponte di Chiavazza, a Biella. È successo intorno alle 16.30 di oggi, 21 giugno: sul posto i sanitari del 118 per la prima assistenza ai conducenti, assieme agli agenti di Polizia.

A loro il compito di accertare la dinamica del sinistro; al momento, la viabilità è rallentata per la presenza dei mezzi incidentati.