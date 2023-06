Biella, giovani fuori dal Liceo la notte prima della Maturità. Ma esagerano con la musica...

La notte prima degli esami è sempre carica di tensione e agitazione. È il momento più temuto da tutti gli studenti, proprio perchè in pochi giorni viene testato l'intero percorso scolastico. C'è chi si ritrova per un ultimo ripasso; altri, invece, preferiscono svagarsi con una serata al cinema, o in compagnia degli amici.

Ed è ciò che è successo a Biella, dove alcuni giovani (circa un decina) si sono dati appuntamento davanti al Liceo Scientifico Amedeo Avogadro per trascorrere una serata tutti assieme. Parlando e ascoltando brani sul cellulare.

Erano da poco trascorse le 22.30 quando si sono portati sul posto i Carabinieri, su segnalazione di alcuni residenti, forse infastiditi dal vociare della comitiva e dal volume elevato della musica. All'arrivo dei militari, alcuni ragazzi hanno fatto ritorno nelle proprie abitazioni, in attesa del fatidico giorno.