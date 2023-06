Allarme rientrato a Biella, fatto brillare il borsone sospetto trovato all'ingresso della sede del Gruppo Sella FOTO

Aggiornamento ore 13

Allarme rientrato nella sede centrale del Gruppo Sella di Biella: da poco più di un'ora è stata fatto brillare il borsone sospetto, ritrovato all'ingresso, con una piccola carica esplosiva. All'interno sono stati rinvenuti vestiti e sigarette.

Ora, le indagini sono affidate alla Digos per identificare l'uomo che ha lasciato la borsa: stando alle prime informazioni raccolte, le telecamere di videosorveglianza avrebbero ripreso in piena notte uno straniero, giunto da via Delleani e intento ad abbandonare il borsone in prossimità del portone d'accesso.

In questo momento, tutto il personale ha fatto rientro all'interno dell'edificio.

Il fatto

Momenti di preoccupazione questa mattina, a Biella, dove è stato rinvenuto un borsone, lasciato all'ingresso della sede centrale del Gruppo Sella.

Le modalità sospette hanno fatto scattare l'allarme nella mattinata, con l'evacuazione dell'edificio per precauzione. I dipendenti sono ora all'esterno e l'area transennata. Sul posto agenti e personale della Questura di Biella per i rilievi del caso, assieme agli artificieri, giunti direttamente da Torino.