Ancora cinghiali sulla strada, con danni ad un'auto. Un nuovo sinistro stradale si è verificato stamane, 21 giugno, nel comune di Masserano.

Stando alle prime informazioni raccolte, non ci sarebbero feriti. Alla guida una donna, visibilmente spaventata dall'accaduto. Sul posto, oltre al personale preposto per il recupero della carcassa, anche i Carabinieri per i rilievi di rito.